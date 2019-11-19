Душанбе, , 13:35 — REGNUM Размер внешнего долга Таджикистана с начала 2019 года сократился более чем на 10 млн долл. — с 2,9 млрд долл. до 2 млрд 890 млн 100 тыс. долл. на начало октября 2019 года. Об этом сообщает министерство финансов Таджикистана.

По данным ведомства, на сегодняшний день государственный долг страны — 2 млрд 748 млн 700 тыс. долл., долг государственных предприятий без госгарантий составляет 31,5 млн долл., сумма долгов с государственной гарантией — 63,8 млн долл.

Для сохранения равновесия выплат Нацбанка Таджикистана образовался долг Международного валютного фонда в размере 39,1 млн долл. Также Национальный банк страны имеет задолженности перед «Эксимбанком» Китая — 4 млн долл. и Исламским банком развития — 3 млн долл.

Причиной роста госдолга Таджикистана до уровня более 50% ВВП страны, согласно докладу Всемирного банка «Содействие потенциалу роста Таджикистана», стало то, что в 2017 году для поддержки строительства Рогунской ГЭС правительство страны выпустило еврооблигации на общую сумму 500 млн долл. А чтобы поддержать финансовое состояние банковского сектора страны власти выпустили внутренние долговые бумаги. При этом для развития государственных инвестиционных проектов властями страны также были взяты кредиты.

Напомним, что 54,1% от общего внешнего долга Таджикистана приходится на «Эксимбанк» (Китай), 14% — Международная ассоциация развития (МАР), 11,8% — АБР (Азиатский банк развития), 5,8% — Исламский банк развития.

При этом более 40% общих выплат Таджикистан должен будет погасить в течение следующих пяти лет.