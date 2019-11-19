Душанбе, , 13:34 — REGNUM За январь-октябрь 2019 года общая сумма внешнеторгового оборота Таджикистана составила 3 млрд 663 млн 700 тыс. долл., что в сравнении с аналогичным периодом 2018 года больше на 4,9%, или на сумму 171 млн долл.

По данным министерства экономического развития и торговли страны, Таджикистан импортировал за вышеуказанный период товаров на общую сумму 2 млрд 702 млн 400 тыс. долл., что на 113 млн долл. или 4,4% больше, чем за аналогичный период 2018 года. При этом сумма экспорта за десять месяцев 2019 года составила лишь 961 млн 300 тыс. долл. при росте 6,4% или на 58 млн долл.

По данным источника «Авеста» в профильных ведомствах страны, сумма импорта превысила показатели экспорта в 2,8 раза.

Торговый баланс Таджикистана сложился отрицательным — 1 млрд 741 млн 100 тыс. долл, из которых на страны СНГ приходится 1 млрд 994 млн 100 тыс. долл. или 54,5%, то есть более половины суммы. Оставшиеся 45,6% или 1 млрд 669 млн 600 тыс. долл. — страны дальнего зарубежья.

Главным торговым партнёром Таджикистана за указанный период времени остаётся Россия. Объём товарооборота между странами составил 859,1 млн долл. С Казахстаном этот показатель составил 714,4 млн долл., с Китаем — 526,2 млн долл.