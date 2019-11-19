Исламабад, , 13:36 — REGNUM 19 ноября советник премьер-министра Пакистана по торговле и инвестициям Абдул Разак Дауд заявил, что соглашение о зоне свободной торговли (ЗСТ) с Китаем вступит в силу не позднее 1 декабря текущего года.

Пакистан и Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, выступая на церемонии по случаю подписания соглашения о сотрудничестве между пакистанским и китайским производителями шин, Абдул Разак Дауд отметил, что уже в первый год действия зоны свободной торговли экспорт Пакистана увеличится на 500 миллионов долларов. В дальнейшем правительство ожидает еще большого увеличения экспорта за счет открытия большого китайского рынка.

Напомним, что соглашение о ЗСТ с Китаем сопровождается обещанием со стороны Китая вложить 9 миллиардов долларов в железную дорогу Карачи (провинция Синд) — Пешавар (провинция Хайбер-Пахтунхва) в рамках Китайско-пакистанского экономического коридора. Коридор являетсячасть китайской инициативы «Один пояс — один путь».