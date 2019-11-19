Москва, , 12:51 — REGNUM Проект строительства моста через Лену журналист ВГТРК Андрей Медведев считает «невероятно крутым», сравнимым для местного населения с воссоединением России и Крыма. Вместе с тем, судя по сообщению в телеграмм-канале, он полагает, что аналогичных этому проектов в России должно быть много.

«Насколько мост через Лену важен для Якутии из Москвы понять сложновато. Но для жителей республики это на уровне воссоединения России и Крыма. Дороги в Якутии, мягко говоря, не то, чтобы везде есть. Зима это главное время для доставки грузов. Зимники — это транспортные артерии <…>

На тракте Мирный — Ленск до сих пор таксисты рассказывают байки о водителях-комсомольцах 50-х, которые якобы и правда ездили по трассе, положив кирпич на педаль газа. Никуда машина с колеи не денется. И нынешние дороги местами не сильно отличаются от былинных комсомольских тропинок. Так что мост через Лену это невероятно крутой проект.

У меня лишь вопрос: а почему только один мост? Почему только в Якутии? Почему экономический блок не развивает экономику через инфраструктурные проекты? Дороги (в той же Сибири), мосты, железные дороги, аэродромы для региональной авиации? Объяснение, что нет денег не сильно работает. Во всяком случае люди в это не сильно верят.

Экономисты опасаются, что деньги украдут? Бывает у нас такое. Нередко, прямо сказать. Но вряд ли и это причина не создавать инфраструктуру, которая по логике, может стать скелетом региональной, да и государственной экономики. Лично я вижу одно объяснение. Отечественный экономический блок, коллективный Гайдаровский форум, по-прежнему, ещё с 90-х, очарован фридмановскими (я не про Михаила, конечно) идеологиями. Приватизация, подавление инфляции, антисоциальные методики, невидимая рука и все такое.

А может они просто не верят в созидательные способности России. Хотя те люди, которые по зимникам в Якутии ездят, по моему убеждению, могут горы свернуть. И заново построить. Им только надо возможность дать», — считает журналист ВГТРК Андрей Медведев.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что российский президент Владимир Путин одобрил масштабный инфраструктурный проект строительства моста через Лену в районе Якутска сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Глава Якутии Айсен Николаев выразил надежду, что правительство быстро примет все необходимые документы, и строительство начнется в 2020 году.

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