Рига, , 12:49 — REGNUM В ближайшие месяцы многие жители Латвии получат письма от Службы государственных доходов (СГД), начинающиеся фразой — «на Ваших банковских счетах хранится сумма превышающая доходы за прошлый год». Об этом пишет портал Dienas Business.

Согласно поправкам к закону о кредитных учреждениях Латвии банки обязаны предоставлять СГД информацию о всех счетах резидентов, чей оборот по счёту в течение года был равен или превысил 15 000 евро, то есть 1250 в ежемесячно.

Если при анализе этой информации сотрудники СГД установят несоответствие между фактическим и задекларированным доходом, они обратятся за разъяснениями к физическому лицу. Жители Латвии будут обязаны предоставить ясные и обоснованные ответы на вопросы СГД.

Журналисты отмечают, что каждый случай будет оцениваться в индивидуальном порядке. СГД призывает жителей страны обращаться за помощью к профессиональным бухгалтерам, так как учёт доходов граждан становится более «сложным и носит специфический характер».

Отказ жителей от сотрудничества с СГД, уклонение от ответов, недобросовестные или бездоказательные ответы, будут иметь неприятные последствия в виде индивидуального аудита, по результатам которого может быть назначен штраф за неуплату налогов.