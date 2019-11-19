Москва, , 09:46 — REGNUM Экономика России отстаёт от экономик многих других стран, так как её правительство вкладывает в развитие меньше, чем зарабатывает, считает экономист Михаил Хазин. Об этом он заявил 19 ноября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова главы Счётной палаты РФ Алексея Кудрина, который призвал вкладывать средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) только в такие инвестиционные проекты, которые соответствуют требованиям ликвидности, надёжности и доходности.

«Наша страна вкладывает меньше, чем зарабатывает. И по этой причине мы отстаём от других стран мира. И это преступление перед нашей страной. Преступление, в котором виноваты представители либерального клана, к которому относится и Кудрин, — сказал Хазин. — Однако прежде всего для того, чтобы понять, куда вкладывать деньги, надо определиться со стратегией развития. Сейчас у нашей страны стратегии развития нет. Её не существует. Мы не знаем, какую экономику мы хотим видеть через 10−15 лет. У нас на этот счёт нет никакой позиции. Звучат слова о том, что она должна быть инерционной, инвестиционной и прочее, — это бред. Это первое. Второе: если вы предположили, какой должна быть экономика, вы должны составить план развития, программу. У этой программы должны быть промежуточные цели, инструменты и прочее, и прочее. И плюс к этому вы должны иметь источники этого развития».

При этом Хазин призвал не забывать, что есть сферы, в которых извлекается большая прибыль, и государству не следует в них вкладываться. Раз там есть прибыль, то туда будут активно инвестировать частники. В то же время есть сферы, в которые частники денег не вложат никогда, потому что она не приносит прибыли, — это инфраструктура. Но зато она ведёт к развитию в целом. Грубо говоря, как пояснил Хазин, надо строить дороги.

Напомним, как сообщалось ранее, Кудрин на своей странице в Facebook рассказал, как, по его мнению, следует тратить средства ФНБ. Их, как полагает Кудрин, следует вкладывать только в такие инвестиционные проекты, которые будут соответствовать требованиям ликвидности, надёжности и доходности.

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