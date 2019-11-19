Якутск, , 09:41 — REGNUM Мэр Якутска Сардана Авксентьева перед массовым исполнением якутского древнего танца — Осуохай и автопробега по площадям города, 18 ноября выступила перед собравшимися в центре спорта «Триумф», выразив уверенность, что будущий мост — это надежноё и круглогодичное жизнеобеспечение республики, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Сегодняшний Осуохай имеет сакральное значение, это единение наших мыслей, коллективное пожелание, чтобы общая мечта реализовалась как можно скорее. Это настоящая консолидация. Мы верим — мост будет!», — сказала Сардана Авксентьева.

Мэра поддержал и председатель Общественной палаты города Якутска Андрей Высоких:

«Мост нужен для развития не только нашего города, но и всего региона. Это большое дело, мост все очень давно ждут».

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин поставил резолюцию с одобрением на письме главы Якутии Айсена Николаева о просьбе рассмотреть проект строительства моста через реку Лена.