Посёлок городского типа Вершино-Дарасунский, Забайкальский край, , 08:16 — REGNUM Забайкальское ООО «Дарасунский рудник» учредило новое предприятие ООО «Талатуйский рудник». Как сообщает Nedradv.ru со ссылкой на данные ЕГРЮЛ, 95% акций в новом предприятии принадлежит ООО «Дарасунский рудник», 5% — ООО «Вулкан».

При уставном капитале в 10 тыс. рублей, основной вид деятельности нового ООО остался прежним — добыча руд и песков драгоценных металлов.

Напомним, Дарасунский рудник— горнорудное предприятие по добыче и обогащению руд Дарасунского месторождения золота. Его рабочие неоднократно объявляли голодовку. Проблемы у предприятия начались 7 сентября 2006 года, когда на шахте «Центральная» произошёл пожар. После возгорания спасти удалось только 39 из 64 шахтёров.

Летом 2018 года нынешние собственники известили о временном прекращении работы рудника из-за необходимости изыскания средств на техническое перевооружение. После того, как в инцидент вмешались депутаты Госдумы РФ и региональное СУ СК РФ, десятки золотодобытчиков не только получили трёхмесячные долги по заработной плате более (30 миллионов рублей), но и другие причитающиеся им выплаты. Только лишь одна компенсация за задержку заработной платы составила порядка 3,5 млн рублей.

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