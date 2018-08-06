Голодовка помогла: шахтёрам Забайкалья выплатили все долги по зарплате

Чита, , 12:40 — REGNUM Невероятно действенной оказалась в этот раз голодовка 87 шахтёров Дарасунского рудника в Забайкальском крае. После того, как в инцидент вмешались депутаты Госдумы РФ и региональное СУ СК РФ, десятки золотодобытчиков не только получили трёхмесячные долги по заработной плате более (30 миллионов рублей), но и другие причитающиеся им выплаты. Только лишь одна компенсация за задержку заработной платы составила порядка 3,5 млн рублей. Такой вывод можно сделать из официального сообщения правоохранителей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, голодовку шахтёры объявили 24 июля. На четвёртый день нескольким рабочим стало плохо, их пришлось госпитализировать. Инициированная следователями проверка подтвердила, что задолженность по заработной плате за май-июнь 2018 года перед работниками (их более 400 человек) составляет около 32 млн рублей. Голодовку шахтёры решили прекратить 27 июля, после того, как была выплачена половина долгов.

«Изъяты бухгалтерские документы для решения вопроса о назначении судебных бухгалтерских экспертиз», — пояснили следователи.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Дарасунский рудник— горнорудное предприятие по добыче и обогащению руд Дарасунского месторождения золота. Голодовку на руднике объявляли также в марте 2018 года. Проблемы у предприятия начались 7 сентября 2006 года, когда на шахте «Центральная» произошёл пожар. После возгорания спасти удалось только 39 из 64 шахтёров. Нынешние собственники известили на днях о временном прекращении работы рудника из-за необходимости изыскания средств на техническое перевооружение.

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