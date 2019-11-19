Москва, , 08:13 — REGNUM Торги по нефти 18 ноября завершились в минусе на 1,77%. Цены на нефть снизились после сообщения СМИ о том, что Пекин пессимистично настроен в отношении торговой сделки с Вашингтоном, заявил корреспонденту аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Телеканал CNBC сообщил о пессимистичном настроении Пекина в отношении торговой сделки из-за нежелания президента США Дональда Трампа отменять тарифы, хотя Китай был уверен, что Вашингтон согласен на такой шаг.

Сегодня, 19 ноября, на торгах в Азии нефть марки Brent торгуется в небольшом плюсе. Американо-китайские торговые переговоры и встреча ОПЕК в начале декабря являются ключевыми событиями для нефтяного рынка. В связи с этим по нефти ожидается продолжение консолидации.

Баррель Brent стоит $62,28. Поддержка расположена на уровне $61,25 за баррель. Если она не устоит, то на горизонте замаячит уровень $56,30.

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