Дар-эс-Салам, Танзания, , 08:27 — REGNUM Министр энергетики ТанзанииМедард Калеманипровел встречу с послом Анголы в Танзании Сандро де Оливейрой, в ходе которой был обсуждены вопросы нефтегазовых исследований и закупки нефти.

По информации танзанийского новостного издания HabariLeo, в городе Дар-эс-Саламе состоялись переговоры о партнерстве, в которых приняли участие исполняющий обязанности комиссара Танзании по нефтегазовым вопросам Марва Петро, исполнительный директор Танзанийской корпорации развития нефтяной промышленности (TPDC) Джеймс Матараджо, официальные представители Министерства иностранных дел и восточноафриканского сотрудничества Танзании и посольства Анголы в стране.

Министр энергетики Танзании Медард Калемани заявил, что Танзания готова сотрудничать с Анголой, так как страна уже имеет опыт в области нефтегазовых исследований исмогли обнаружить нефть на своей территории.

Он добавил, что у Танзании есть несколько месторождений нефти, например, в долине Эйяси Вембере и в озере Танганьика, в связи с чем правительство Танзании прилагает различные усилия для того, чтобы в стране, как и Анголе, являющейся членом Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК), тоже начали добывать нефть.

Министр издал указание о мерах, которые необходимо принять после переговоров стран, чтобы специалисты из Анголы и Танзании могли начать сотрудничество в данном направлении, в том числе по вопросу экспорта нефти в Танзанию.

Посол Оливейра, в свою очередь, отметил, что главы ангольских и танзанийских стран знают об этой проблеме, поэтому важно, чтобы исполнители активно работали над ее разрешением и постоянно отчитывались о ее выполнении перед руководством, а не ждали, пока лидеры начнут задавать вопросы о реализации деятельности.

Кроме того, министр энергетики Танзании встретился с руководителями американской компании ORMAT, которые выразили готовность компании сотрудничать с Танзанийской компанией по освоению геотермальной (TGDC) в области исследований и производства электроэнергии посредством использования геотермальных источников.

Министр Калемани объяснил руководству компании, что в Танзании электроэнергия пока не проивзодится с помощью данного источника энергии, однако, как утверждается, в стране имеются геотермальные источники, поэтому компания должна гарантировать свою твердость намерений и искреннюю приверженность партнерству с Танзанией, чтобы производить подобный вид электроэнергии.