Конья, Турция, , 07:48 — REGNUM Заместитель директора Управления по вопросам окружающей среды Турции Реджеп Акдениз на образовательном семинаре, проведенном совместно Министерством по вопросам градостроительства и окружающей среды и Техническим университетом Коньи, заявил: «С точки зрения водных ресурсов, Турция — страна совсем не богатая. Если считать и поверхностные, и грунтовые воды, то количество воды, потребляемой ежегодно одним человеком мы и технически, и экономически сможем высчитать как 1400 кубометров».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Реджеп Акдениз отметил: «По водным ресурсам страны Европы превосходят нас в 6−7 раз. Поэтому, для того, чтобы оставить будущим поколениям более чистые воды, нам нужно рациональнее использовать водные ресурсы и распоряжаться ими».

Реджеп Акдениз добавил: «Например, Конья — один из самых обделенных водой городов. Поэтому для нашего будущего особенно важно относиться здесь и к сточным водам как к водным ресурсам. Подходы нашей политики в вопросе окружающей среды интегрированы в программу экономического развития».