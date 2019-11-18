Москва, 18 ноября 2019, 22:20 — REGNUM Создать отдельную статью УК за подделку социально значимых документов, в том числе удостоверений комиссий по трудовым спорам (КТС), предлагает Национальный совет финансового рынка, передаёт 18 ноября РБК.
Крупнейшие российские банки, представители которых входят в НСФР, инициировали усиление контроля за исполнительными документами, которые выдают комиссии по трудовым спорам. В частности замглавы совета Александр Наумов заявил:
По словам Галины Кузнецовой, представителя Тинькоф-банка, удостоверение КТС имеет силу исполнительного документа. Когда с таким документом приходят в банк, то кредитная организация не может отказать в его исполнении, ведь ей тогда грозит миллионный штраф.
Наумов также пояснил, что банки предложили создать отдельную статью в Уголовном кодексе за подделку социально значимых документов, в том числе и удостоверений КТС.
Напомним, банки инициируют внесение изменений в законодательство после истории с Тинькофф-банком, которая произошла в начале октября. В банк пришли люди, предъявившие удостоверение КТС.
В бумаге было сказано, что фирма должна этим людям 5,3 млн рублей — столько она задолжала им по зарплате. Банк перевёл деньги со счёта фирмы на счета этих физлиц. К банку возникли претензии со стороны фирмы-работодателя, со счёта которой списали деньги.