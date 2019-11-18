Москва, , 22:20 — REGNUM Создать отдельную статью УК за подделку социально значимых документов, в том числе удостоверений комиссий по трудовым спорам (КТС), предлагает Национальный совет финансового рынка, передаёт 18 ноября РБК.

Маринус ван Реймерсвале. Банкир со своей женой

Крупнейшие российские банки, представители которых входят в НСФР, инициировали усиление контроля за исполнительными документами, которые выдают комиссии по трудовым спорам. В частности замглавы совета Александр Наумов заявил:

«Мы предлагаем усилить уголовную ответственность за создание фиктивных решений комиссий по трудовым спорам, создаваемых в целях совершения мошеннических операций, чтобы подобные случаи не проходили бесследно».

По словам Галины Кузнецовой, представителя Тинькоф-банка, удостоверение КТС имеет силу исполнительного документа. Когда с таким документом приходят в банк, то кредитная организация не может отказать в его исполнении, ведь ей тогда грозит миллионный штраф.

Кузнецова «На наш взгляд, этот институт КТС, именно как институт разгрузки судов для того, чтобы обиженные работники получали зарплату, он умер. Эта схема используется мошенниками только для обналичивания, только для вывода денег из банка».

Наумов также пояснил, что банки предложили создать отдельную статью в Уголовном кодексе за подделку социально значимых документов, в том числе и удостоверений КТС.

Напомним, банки инициируют внесение изменений в законодательство после истории с Тинькофф-банком, которая произошла в начале октября. В банк пришли люди, предъявившие удостоверение КТС.

В бумаге было сказано, что фирма должна этим людям 5,3 млн рублей — столько она задолжала им по зарплате. Банк перевёл деньги со счёта фирмы на счета этих физлиц. К банку возникли претензии со стороны фирмы-работодателя, со счёта которой списали деньги.