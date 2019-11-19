Москва, , 00:02 — REGNUM Сегодня, 19 ноября, Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект, направленный на урегулирование и поддержку отрасли виноградарства и виноделия в РФ, сообщает ИА REGNUM.

Речь идет об инициативе, направленной на законодательное закрепление мер поддержки, которую государство может предоставить сфере отечественного виноделия и виноградарства. За счет таких мер авторы инициативы намерены повысить конкурентоспособность отрасли и улучшить качество вина в РФ в целом.

«Закон очень подробный, он фактически полностью регулирует эту отрасль, возникающие вместе с этим права и обязанности, статус различного рода самой продукции и статус производителей», — заявил журналистам накануне первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев.

Инициатива устанавливает основные понятия, необходимые для функционирования отрасли в РФ. Так, если закон будет принят, то в правовом поле появятся такие понятия как «вино», «игристое вино», «крепленое вино», «виноградные насаждения», «винодельческое предприятие» и другие необходимые для отрасли термины. При этом на этикетках алкогольных напитков из винограда с наличием в своем составе менее 22% алкоголя должно быть прямо указано, что продукция не является вином.

Законопроект устанавливает, что виноградари и виноделы смогут претендовать на средства из госбюджета. Кроме того, им также могут быть предоставлены льготные условия налогообложения в отношении земельного налога.

Для обеспечения соответствующего качества винограда авторы инициативы предлагает создать Центральную дегустационную комиссию. При этом на каждой из виноградо-винодельческих зон появится своя специализированная дегустационная комиссия.

Принятия законопроекта ждут винодельческие регионы России: Краснодарский край, Крым, Дагестан, Ставропольский край, Чечня, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Северная Осетия, Астраханская, Волгоградская, Саратовская и Ростовская области.

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