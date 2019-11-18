Москва, , 15:02 — REGNUM Российские регионы имеют огромный потенциал для развития экономических отношений с Китаем. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 18 ноября заявил руководитель международных проектов группы iMARS China Алексей Чигадаев на круглом столе «Рейтинг коммуникационной готовности регионов России к работе с Китаем».

«В лидерах — Приморский край, Новгородская область, Бурятия, Москва и Ростовская область. Важное замечание: 54 балла у лидеров рейтинга, максимальный балл, который могут набрать регионы в рейтинге — 100 баллов», — заявил Чигадаев.

«Даже в рамках поворота на восток, всех политических заявлений, лидер рейтинга набрал 54 балла. Это не плохо, это не хорошо, это данность. Это то, что у нас сейчас есть», — подчеркнул он.

По его словам, ныне реализуемые программы в регионах и на федеральном уровне пока что не подразумевают «заточку на китайскую специфику».

«Это непосредственно дефицит знаний о Китае и, наоборот, — незнание о России Китаем. И недоверие (со стороны китайцев) к российской регуляторной среде», — отметил Чигадаев.

«Что-то сделано, но тем не менее потенциал у каждого региона огромный — потенциал роста в отношении привлечения инвестиций и развития экспорта действительно невероятен в каждом из регионов», — добавил он.