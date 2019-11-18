Ростов-на-Дону, , 13:47 — REGNUM Умные умные машины и беспилотные технологии составят основу экспозиции Ростовской области в дни международной выставки «Транспорт России-2019». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального Агентства инвестиционного развития (АИР).

Слоган региональной экспозиции: «Ростовская область — родина беспилотных комбайнов».

«В ближайшие десять лет мировой рынок беспилотного транспорта ждёт взрывной рост. Беспилотная техника в обозримой перспективе будет выполнять значительную часть дорожных работ, что решит так называемую «проблему человеческого фактора»: позволит работать круглосуточно, с безупречным соблюдением технологии и максимальным качеством. Ростовская область будет в числе первых регионов России, где такие технологии начнут применять на практике», — сказал гендиректор АИР Игорь Бураков.

Международный форум стартует в Москве 19 ноября. Донскую делегацию возглавит губернатор Василий Голубев.