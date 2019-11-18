Екатеринбург, , 13:36 — REGNUM Счётная палата Екатеринбурга проверит, не завышена ли цена на проездной билет в общественном транспорте. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе гордумы.

Соответствующее поручение сформировал спикер думы Игорь Володин.

По мнению председателя, стоимость проезда в трамваях и автобусах может быть завышена из-за оператора единого проездного билета (Е-Карты). Услуги компании обходятся сильно дорого, поэтому можно выбрать новых контрагентов с помощью торгов, считают консультанты спикера.

Сроки начала и конца проверки пока не определены.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге просили вернуть единый проездной билет на все виды транспорта для школьников. Сейчас единый тариф не включает в себя оплату поездок на метро.

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