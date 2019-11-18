Нью-Дели, , 13:29 — REGNUM Глава министерства обороны Индии Раджнатх Сингх заявил, что к 2025 году объем военного производства Индии будет увеличен до 26 млрд долларов. Об этом 18 ноября сообщило индийское новостное издание «Адж так» со ссылкой на выступление индийского министра на конференции «India Rising» в Бангкоке, Таиланд.

В своей речи Раджнатх Сингх подчеркнул, что сектор оборонной промышленности сыграет ключевую роль в привлечении инвестиций в индийскую экономику. К 2025 году индийское руководство намерено увеличить производство военной техники и вооружений с 11,2 млрд долларов до 26 млрд долларов. По словам министра обороны южноазиатского государства, в 2014—2018 годах на Индию, которая является вторым в мире импортёром вооружений, приходилось 9,5% объёма мирового импорта вооружений, что свидетельствует о большом потенциале для развития ВПК южноазиатского государства. Раджнатх Сингх также особо отметил, что около 26,8% всей продукции оборонной промышленности Индии производится на предприятиях частного сектора.

Напомним, что правительство Индии намерено увеличить экспорт вооружений до 5 млрд долларов к 2025 году. В настоящее данный показатель составляет всего 1,56 млрд долларов.