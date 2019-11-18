Киев, , 11:57 — REGNUM Необдуманные действия украинской власти в сфере железнодорожных перевозок грозят достаточно опасными последствиями, заявил в интервью телеканалу «24» экономист Борис Кушнирук.

Эксперт напомнил, что специфика работы «Укрзализныци» (госкомпания, контролирующая работу железной дороги на Украине — ред.) заключается в том, что это предприятие является монополистом на рынке и работает так, что доход от грузовых перевозок покрывает часть расходов пассажирских.

«Перевозка пассажиров по железной дороге является убыточной, даже в Европе. Если «Укрзализныцю» не разделить и оставить без ответа, как будут существовать два направления перевозок — есть опасность прекращения работы «Укрзализныци». Ведь если на рынок выйдут частные компании-перевозчики, то «Укрзализныця» не сможет конкурировать с ними в сфере грузовых перевозок, потому должна держать цену, чтобы обеспечивать социальную функцию — перевозку пассажиров. Частные же компании этим обременены не будут и смогут предлагать более низкую цену», — заявил, в частности, Кушнирук.

ИА REGNUM напоминает, что 15 ноября в эфире украинского телевидения премьер-министр Алексей Гончарук анонсировал масштабные кадровые изменения в «Укрзализныце». Главной проблемой премьер назвал «совершенно дикую» коррупцию, отметив, что в «Укрзализныце» воруют почти на всем и «конца и края этому не видно».

До этого, 9 ноября, президент Зеленский подписал указ, согласно которому правительство должно принять меры по разработке, внесению на рассмотрение Верховной рады и сопровождению законопроекта по созданию условий для функционирования конкурентного рынка железнодорожных перевозок на Украине и улучшения качества и доступности соответствующих услуг.