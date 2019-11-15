Киев, , 16:50 — REGNUM Правительство Украины в ближайшее время примет решение о смене руководства госкомпании «Укрзализныця», которая управляет работой железной дороги.

Об этом 15 ноября в эфире украинского телевидения заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

Главной проблемой премьер назвал «совершенно дикую» коррупцию, отметив, что в «Укрзализныце» воруют почти на всем и «конца и края этому не видно».

«Продолжать работать так, как они сейчас работают, невозможно… компания очень неэффективная и убыточная. Люди, которые работают там — менеджмент, руководство, — занимаются своими карманами, а не тем, как идут дела в «Укрзализныце», так что нормальной работы не будет», — заявил Гончарук.

Он отметил, что мало того, что «почти ежедневно горят локомотивы», так еще и отдельные чиновники отправляют вагоны не туда, где это нужнее, а туда, где им выгоднее, где им заплатили.

«Усилия только главы перевозчика недостаточны — нужна поддержка кабмина и нужно изменить нормативную базу и философию «Укрзализныци», — комментирует заявление Гончарука политолог Сергей Быков.

Он отмечает, что на украинской железной дороге есть еще одна общеизвестная проблема — непрозрачные закупки.

«Нужно разобраться, почему локомотивы гниют и их не модернизируют. А при этом покупают тепловозы у американцев. Хотя в Европе приоритет европейским локомотивам… Много вопросов к УЗ», — подчеркивает специалист.

В завершение Быков отмечает, что пока не решить ключевые проблемы в «Укрзализныце», вводить частную тягу, как настроена нынешняя власть, нельзя.

«Иначе, мы потеряем всю железную дорогу», — резюмировал эксперт.