Тегеран, , 10:57 — REGNUM Самым бедным слоям населения Ирана, которые наиболее пострадали от повышения цен на бензин, власти арабской республики помогут финансово. Об этом сообщает агентство ISNA.

Читайте также: Парламент Ирана рассмотрит вопрос о повышении цен на бензин

Уточняется, что первые денежные выплаты начнут осуществлять с вечера сегодняшнего дня, 18 ноября. Субсидии получат почти 19 млн семей, а сумма выплат будет рассчитана в зависимости от количества членов семьи.

https://twitter.com/isna_farsi/status/1196321284088565760

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Ирана приняло решение повысить цены на топливо на 50%, что привело к акциям протеста, начавшимся 15 ноября. В результате столкновений погибли по меньшей мере 11 человек.

Также по теме: Высший руководитель Ирана поддержал решение о повышении цен на бензин

Решение правительства о повышении цен на топливо поддержал высший руководитель Ирана аятолла Али Хаменеи. Ранее спикер Меджлиса исламского совета (парламента) Ирана Али Ларидажни заявил, что экономическая комиссия Меджлиса, а также судебная власть во главе с Эбрагимом Раиси рассмотрят вопрос о повышении цен на бензин. Он добавил, что решение проблем иранского народа является главным приоритетом деятельности парламента, поэтому Меджлис не может игнорировать вопрос, возмутивший часть иранских граждан.

Читайте ранее в этом сюжете: Волнения охватили 65 городов в Иране, погибли около 25 человек