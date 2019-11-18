Москва, , 10:00 — REGNUM В Москве начались публичные слушания по семи новым проектам по программе реновации жилья, сообщили в Стройкомплексе.

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Обсуждения проектов планировки территории состоятся для районов Гольяново, Царицыно и Хорошево-Мневники. Показ экспозиций пройдет 22−28 ноября, публичные слушания участников — 3 декабря.

На этих территориях заплнирована современная застройка. Будут построены объекты образования, здравоохранения, спорта и сферы услуг.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве количество стартовых площадок по программе реновации увеличилось с 351 до 361. В программу включено 5173 дома.

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