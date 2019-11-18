Тегеран, , 10:50 — REGNUM 17 ноября Председатель торгово-промышленной палаты города Тебриз Юнес Джалех заявил, что за первые семь месяцев текущего иранского календарного года (с 21 марта 2019 г.) импорт провинции Восточный Азербайджан составил 700 млн. долларов, увеличившись на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

По словам чиновника, за полгода стоимость экспорта Восточного Азербайджана составила 1,8 млрд. долларов. Он пообещал, что к к концу текущего иранского календарного стоимость экспорта будет равняться 3 млрд. долларов, что на 35% больше, чем годом ранее.

Юнес Джалех подчеркнул, что основными торговыми партнерами Восточного Азербайджана традиционно являются Турция, Ирак, Армения, Грузия и Китай. На эти страны приходится до 80% от общего экспорта и импорта.