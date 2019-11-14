Петропавловск-Камчатский, , 10:09 — REGNUM В одной из школ Петропавловска-Камчатского методика изучения сказок Александра Пушкина, предложенная педагогом, смутила не только детей, но и их родителей. Учительница предложила детям пройти тест на знание «Сказки о мёртвой царевне и семи богатырях». В задании, например, были вопросы — «пила ли царевна водку» и не умерла ли она от СПИДа, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Угощение Цитата из м/ф «Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях». реж. Иван Иванов-Вано. 1951. СССР

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Педагог предложила пятиклассникам ответить на вопрос — от какого угощения отказалась сказочная царевна. Варианты ответа: «от водки, от вина, от сигарет, от медовухи». Также школьникам предлагали продолжить цитату из сказки «И царевна к ним сошла … хозяям отдала». В качестве недостающего слова предлагалось вставить: «честь, хлев, жбан, соль».

Варианты ответа на вопрос, кто жил в избе: «рыцари, богатыри, бомжи». Предлагалось выбрать правильный ответ на вопрос, от чего умерла злая царевна — «от злости, тоски, гриппа или СПИДа».

Один из пятиклассников сфотографировал тест, родители выразили возмущение и обратились в редакцию ИА Кам 24 .

Директор школы, в которую обратились за разъяснением журналисты, объяснила странный тест «методической ошибкой». По словам директора, методическая ошибка вскрылась в тот же день, учительница очень переживала.

Директор школы «Учительница молодая. Она училась в нашей школе, окончила Кубанский педуниверситет и вернулась. Использовать тест она решила не для смеха, а для того, чтобы разнообразить образовательный процесс. Но, к сожалению, не просмотрела задания до конца».

Что за методист разрабатывал такие тесты — не сообщается.

На заседании экспертного клуба ИА REGNUM создатель Антикризисной системы образования Андрей Курбатов сказал, что действующая модель образования угрожает существованию России.