Ташкент, , 18:28 — REGNUM Товарооборот между Туркменией и Узбекистаном за 9 месяцев 2019 года составил 314,43 миллионов долларов, что в 2,8 раза выше в сравнении с аналогичным периодом 2018 года, сообщил ИА REGNUM представитель правительства республики.

Из этого экспорт в Туркмению составил 260,3 миллионов долларов, импорт 54,2 миллионов долларов,

По его словам, стороны намерены расширить номенклатуру поставляемых товаров.

«К примеру, туркменская сторона увеличит экспорт производимой в стране ковровой, текстильной и пищевой продукции, а также продукции производственно-технического назначения — нефтепродуктов, газового конденсата, химической продукции, полимеров, плоского стекла и другое», — отметил собеседник агентства.

В свою очередь, узбекская сторона будет поставлять в Туркмению продукцию машиностроения, текстильной промышленности и другое.

Как передает корреспондент ИА REGNUM, поставка нефтепродуктов и газового конденсата — из которого производят бензин — из Туркмении была бы очень кстати в связи с постоянным ростом цен на автомобильное топливо.