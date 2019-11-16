Ташкент, 16 ноября 2019, 18:28 — REGNUM Товарооборот между Туркменией и Узбекистаном за 9 месяцев 2019 года составил 314,43 миллионов долларов, что в 2,8 раза выше в сравнении с аналогичным периодом 2018 года, сообщил ИА REGNUM представитель правительства республики.
Из этого экспорт в Туркмению составил 260,3 миллионов долларов, импорт 54,2 миллионов долларов,
По его словам, стороны намерены расширить номенклатуру поставляемых товаров.
В свою очередь, узбекская сторона будет поставлять в Туркмению продукцию машиностроения, текстильной промышленности и другое.
Как передает корреспондент ИА REGNUM, поставка нефтепродуктов и газового конденсата — из которого производят бензин — из Туркмении была бы очень кстати в связи с постоянным ростом цен на автомобильное топливо.