Дар-эс-Салам, Танзания, , 10:30 — REGNUM Правительство Танзании заявило, что будет продолжать устранять тарифы, взносы и налоги, которые, как утверждается, являются препятствием для осуществления экономической деятельности в соответствии с планом по улучшению состояния деловой среды в стране.

По информации танзанийского новостного издания Mwananchi, заместитель министра финансов и планирования Танзании Ашату Ки Киджаджи заявил об этом, отвечая на вопрос депутата, касавшийся недовольства бизнесменов увеличением тарифов и налогами, которые стали причиной отсутствия прибыли у предпринимателей, инфляции цен и нехватки потребителей.

Отвечая на вопрос, Ашату отметил, что правительство признает необходимость создания благоприятных условий для ведения бизнеса и вложения инвестиций в целях ускорения экономического роста страны и сокращения бедности.

По его словам, в знак признания важности проблемы правительство осуществляет пересмотр налогового законодательства, а также других законов, регулирующих тарифы и сборы, для улучшения деловой среды.