Милан, Италия, , 20:49 — REGNUM По уточненным данным, уровень годовой инфляции в Италии по состоянию на октябрь 2019 года снизился до 0,3%, сообщили в национальной службе статистики Istat в пятницу, 15 ноября.

Предварительный прогноз статистиков был на уровне 0,3%.

В октябре 2019 года в сравнении с сентябрем была зафиксирована дефляция на уровне 0,1%.

Стоимость потребительской корзины, в которую в Италии помимо продуктов питания включают также средства по уходу за телом и за домом, за год выросла на 0,5%.