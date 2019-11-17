Сантьяго, , 12:39 — REGNUM 15 ноября биржа Сантьяго выросла более чем на 6% после того, как правительство и оппозиция договорились провести плебисцит о необходимости новой конституции. Об этом сообщает аргентинское агентство Infobae.

По данным агентства Diario Financiero, начальная котировка, с которой открылись торги 15 ноября, выросла на 6,19% и составила 4 776,75 пунктов.

Курс доллара, в свою очередь, упал до 13,10 песо.

Оживление биржи и стабилизация чилийской валюты связаны с оптимистическими ожиданиями разрешения социально-политического кризиса, обусловленными тем, что правительство и оппозиция согласовали плебисцит, на котором гражданам предстоит решить, нужна ли стране новая конституция или нет.