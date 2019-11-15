Санкт-Петербург, , 15:15 — REGNUM Самым популярным легковым автомобилем в октябре 2019 года в Санкт-Петербурге стал южнокорейский кроссовер Hyundai Creta. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Всего в октябре жители Северной столицы приобрели 9,2 тыс. легковых автомобилей — это на 6% меньше уровня продаж прошлого года.

Автомобиль Hyundai Creta разошелся в прошлом месяце тиражом в 408 экземпляров. Продажи в октябре этого кроссовера почти соответствуют уровню прошлого года (-0,5%).

Второе место занял немецкий седан Volkswagen Polo, который занимал первую строчку аналогичного рейтинга в сентябре этого года. В октябре в России было продано на 10% меньше этого авто по сравнению с октябрем 2018 года (369 единиц).

Третье место досталось кроссоверу Volkswagen Tiguan. За прошлый месяц 2019 года в Санкт-Петербурге было продано 369 таких авто (+48%).

Далее в этом рейтинге идут: KIA Rio (349 ед.; — 40%), Hyundai Solaris (321 ед.; — 32%), Mitsubishi Outlander (298 ед.; +12%), KIA Optima (256 ед.; +91%), Lada Vesta (249 ед.; — 19%), Skoda Kodiaq (232 ед.; +3%) и Lada Largus (214 ед.; +8%).

Напомним, в сентябре 2019 года самым популярным автомобилем на авторынках Москвы и Санкт-Петербурга стал Volkswagen Polo.

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