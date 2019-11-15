Джуба, , 14:10 — REGNUM Германия пожертвовала $10,9 млн Всемирной продовольственной программе (ВПП) Организации Объединенных Наций для оказания гуманитарной помощи общинам, пострадавшим от масштабного наводнения в Южном Судане. Об этом 15 ноября передает VOA Africa.

Представитель ВПП, который недавно вернулся из Пибора, сообщил, что наводнение в Южном Судане является чрезвычайной ситуацией, которая требует немедленного реагирования.

«Масштабы кризиса велики», — сказал директор ВПП по Южному Судану Мэтью Холлингворт, назвав текущую ситуацию самым сильным наводнением за последние 40 лет для Восточной Африки.

Он также заявил, что пожертвование Германии составит значительную часть суммы, необходимой агентству ООН для реагирования на чрезвычайную гуманитарную ситуацию. По словам Холлингворта, средства пойдут на спасательную операцию и мероприятия по повышению устойчивости к наводнениям, а также на реагирование на продолжающиеся дожди.

«Всемирной продовольственной программе срочно необходимо 40 миллионов долларов США, чтобы справляться с ситуацией ближайшие три месяца. В чрезвычайной продовольственной помощи в течение последующих трех месяцев будут нуждаться около 750 000 человек», — сказал Холлингворт журналистам VOA.

В докладе ООН говорится, что 223 474 жителей восьми из 10 штатов Южного Судана пострадали от наводнения, более четверти из всех пострадавших проживают в районе Джонглей. Напомним, в прошлом месяце правительство Южного Судана объявило чрезвычайное положение в штатах Большой Бахр-эль-Газаль, Большой Верхний Нил и Большая Экватория и настоятельно призвало к гуманитарной интервенции.