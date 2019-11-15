Киев, , 11:11 — REGNUM Энергетическая госкомпания «Нафтогаз Украины» за январь-октябрь 2019 г. уплатила в государственный и местные бюджеты страны в общей сложности 89,8 млрд гривен.

Об этом сообщает пресс-служба компании, передает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 15 ноября.

В сообщении подчеркивается, что поступления от предприятий группы Нафтогаз составляли около 14% общих доходов государственного бюджета.

«Снова чудо: не мы, потребители, а именно «Нафтогаз» почему то платит миллиарды в бюджет», — саркастически комментирует заявление компании украинский экономист Александр Гончаров.

Эксперт напоминает, что ноябре цены на газ для населения Украины повысили на 14,7%, и активных протестов по этому поводу не наблюдается.

«Друзья, еще долго нас, как лохов будут «крутить» Андрюша Коболев и Юра Витренко (глава и исполнительный директор «Нафтогаза» — ред.)? Как будто не мы из своих карманов, а они благодаря своей «выдающейся» работе обеспечили за 9-ть месяцев 2019 г. уплату в госбюджет 89,8 млрд гривен от НАК «Нафтогаз». Или я не прав? Откровенно говоря, я просто недоумеваю, как скоро ответят на откровенный грабеж рядовых украинцев хотя бы патриоты?!», — комментирует Гончаров.

ИА REGNUM напоминает, что ранее министр энергетики УкраиныАлексей Оржель предупредил, что в декабре украинцев ожидает очередное повышение цены на газ из-за «сезонности товара», а вот уже в следующем году, в случае остановки транзита российского газа, цена на топливо для населения может значительно увеличиться по сравнению с нынешним уровнем.

Также отметим, что после госпереворота-2014 на Украине цены на газ и сопутствующие коммунальные услуги выросли в 6−10 раз.