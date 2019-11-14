Киев, , 12:13 — REGNUM В результате прекращения транзита российского газа через территорию Украины в 2020 г. цена на газ для населения может «значительно увеличиться», заявил поздним вечером 13 ноября в эфире телеканала «24» министр энергетики Украины Алексей Оржель.

Министр отметил, что летом нынешнего года и в сентябре на Украине была очень низкая цена на газ, из-за того что европейские рынки «показывали» низкую цену.

Оржель подчеркнул, что газ — это специфический товар, который имеет свою сезонность, больший спрос — увеличивается цена, поэтому сейчас его стоимость и начала расти. Но самый большой фактор риска, отметил министр, прекращение транзита.

«Остановка транзита, кроме экономического фактора, что газа нет, имеет очень большой психологический фактор — риск безопасности поставок. А это значит, что цена может расти, причем значительно расти», — заявил министр энергетики.

Конкретных цифр министр энергетики называть не стал.

ИА REGNUM напоминает, что Украина начала нынешний год с ценой газа для населения в 8,5 тыс. гривен за 1 тыс. кубометров топлива. Из-за падения цены газа на мировых рынках стоимость энергоносителя постепенно падала и на Украине, достигнув своего минимума в сентябре — 5,4 тыс. гривен. Впрочем, сейчас стоимость газа для украинцев уже существенно увеличилась — в ноябре население страны заплатит по 7 тыс. грн за тысячу кубометров топлива (или 4,9 тыс. гривен за тысячу кубометров без учета НДС, наценки газосбыта и транспортных расходов). Впрочем, в «Нафтогазе» заявляют, что всё равно это самая низкая с 2016 г. цена на газ для населения в ноябре.