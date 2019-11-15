Нур-Султан, , 10:12 — REGNUM Правительство Казахстана разработало пул проектов по привлечению более 41 трлн тенге ($106 млрд) инвестиций к 2025 году. Об этом 15 ноября заявил первый заместитель премьер-министра республики Алихан Смаилов на конференции «Финансовый рынок и реальный сектор экономики Казахстана», сообщает агентство «Казинформ».

По его словам, правительство республики планирует увеличить объем инвестиций в основной капитал до 30% от ВВП к 2025 году. Годовой объем прямых иностранных инвестиций планируется нарастить на 42%, до $34 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 сентября заместитель министра иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев заявил, что объем иностранных инвестиций в 2025 году должен превысить показатели 2018 года на 41,7%.

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