Ставрополь, , 10:16 — REGNUM Более 500 км региональных и местных дорог отремонтируют на Ставрополье в 2019 году. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона по итогам его рабочей встречи с министром дорожного хозяйства и транспорта края Евгением Штепой.

Владимир Владимиров провел рабочую встречу с Евгением Штепой Dorogisk.ru

Руководитель минтранса доложил, что дорожный фонд Ставрополья на 2019 год достиг рекордного показателя — 11,8 млрд рублей. Из них больше половины направлено на повышение качества дорог местного значения во всех муниципалитетах края. Всего по итогам года будет отремонтировано 240 км местных дорог.

Улучшается, по словам министра, и состояние дорог регионального значения. В текущем году специалисты отремонтируют 250 км таких трасс, еще 17,5 км — реконструируют, 14,3 км — капитально отремонтируют. Штепа отметил, что почти все запланированные на этот год дорожные работы уже завершены.

На сегодняшний день в регионе идет работа по проведению торгов и заключению контрактов на 2020 год. Стартовал отбор дорожных объектов для капремонта и реконструкции на новый период.

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