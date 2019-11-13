Ставрополь, , 09:33 — REGNUM Девять мест концентрации дорожно-транспортных происшествий удалось устранить на Ставрополье в 2019 году благодаря установке новых светофоров, дорожных знаков и искусственных неровностей. Соответствующие работы велись в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги», сообщили ИА REGNUM 13 ноября в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта региона.

В ведомстве отметили, что в рамках нацпроекта ведется работа не только по обновлению дорожного полотна на трассах, но и по повышению уровня безопасности дорожного движения. Так, в 2019 году на Ставрополье установлено более 50 светофоров, свыше 1 тыс. дорожных знаков и 75 камер фиксации нарушений ПДД. Оборудовано также более 35 искусственных неровностей возле пешеходных переходов.

Камеры фото‑ и видеофиксации устанавливались в наиболее опасных участках автодорог. Выбор таких участков происходил на основе анализа, который провели специалисты краевого МВД в 2017 году.

«Основная цель проведения всех этих мероприятий — снижение уровня смертности в результате ДТП. К концу 2024 года мы должны добиться снижения в 3,5 раза по сравнению с 2017 годом», — подчеркнул глава минтранса Евгений Штепа.

Добавим, что в 2019 году Ставропольский край впервые принимает участие в реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

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