Нур-Султан, , 09:58 — REGNUM Наднациональный орган по регулированию общего финансового рынка стран — участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС) будет создан в 2025 году. Об этом 15 ноября заявил председатель Национального банка республики Ерболат Досаев, сообщает издание «Курсив».

По его словам, постоянное представительство этого органа будет создано в Алма-Ате. Глава Нацбанка отметил, что город станет местом для благоприятного развития рынка и привлечения инвестиций.

Досаев добавил, что Международный валютный фонд (МВФ) также планирует разместить в Алма-Ате региональный центр технической помощи для стран Туркестана, Кавказа и Азии.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 ноября Ерболат Досаев прокомментировал идею введения общей валюты в ЕАЭС. По его словам, создание экономического союза не предполагает создание валютного союза.

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