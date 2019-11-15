Москва, , 08:28 — REGNUM Вопрос о продаже крупнейшего в России автодилера «Рольф» изучает кипрский офшор Delance Ltd, посредством которого семья основателя Сергея Петрова контролирует компанию. Об этом говорится в сообщении Delance Ltd.

В Delance Ltd пояснили, что решение о продаже «Рольфа» взвешенное, этот вопросу рассматривался несколько лет. Сначала предложений будут ждать от возможных покупателей из закрытого списка.

«Планируется продажа 100% акций одному покупателю», — уточнили в компании.

Представители Delance Ltd отмечают, что к уголовному процессу против Петрова продажа отношения не имеет, а сам он не является акционером компании. Источники издания «Коммерсантъ», однако, предполагают, что компанию продают на фоне накапливающихся проблем и снижения её стоимости.

Выручка автодилера «Рольф» за 6 месяцев составила 114 млрд рублей, а прибыль — 576 млн рублей, уточняет издание.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2019 года в отношении основателя «Рольфа» Сергея Петрова возбудили уголовное дело о выводе средств из России. Позднее он был объявлен в международный розыск.

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