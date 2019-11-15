Ла-Пас, , 06:31 — REGNUM Три недели политического кризиса в Боливии обернулись потерями бизнеса и промышленности в размере не менее $1,1 млрд (примерно 70 млрд рублей), говорится в отчёте Национальной промышленной палаты. Об этом 14 ноября пишет газета La Razon.

Доллары Дарья Антонова © ИА REGNUM

Прокомментировавший ситуацию глава палаты Ибо Бласицевик отметил, что новые власти Боливии должны дать бизнесу понять, что страна по-прежнему сохраняет инвестиционную привлекательность.

«Новое правительство должно гарантировать нам безопасность, чтобы мы продолжили работу», — сказал Бласицевик.

Напомним, после отставки 10 ноября президента Боливии Эво Моралеса и большинства министров страна погрузилась в хаос. Временно исполняющей обязанности главы государства стала представитель оппозиции — вторая вице-спикер сената Жанин Аньес.

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