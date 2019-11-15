Пекин, , 06:11 — REGNUM Комплексный индекс цен на сжиженный природный газ (СПГ) в Китае вырос за прошедшую неделю, сообщили в Шанхайской бирже нефти и природного газа (SHPGX).

Индекс цен СПГ, не включая налоги, составил 3 207 юаней (около $458) за тонну в период с 4 по 10 ноября 2019 года, что на 0,03% выше показателей предыдущей недели, который составил 3206 юаней за тонну.

Отметим, что данный индекс высчитывается мониторинговым центром при Генеральном управлении таможни КНР и SHPGX с 16 октября 2019 года на еженедельной основе, предлагая новый справочный материал по ценам для импортеров.