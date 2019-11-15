Владивосток, , 03:49 — REGNUM Рыночная капитализация Дальневосточного морского пароходства в 2019 году выросла на 3 млрд рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Рыночная капитализация публичного акционерного общества «Дальневосточное морское пароходства» (основной актив транспортной группы Fesco) с декабря 2018 года до сентября 2019 года выросла с 13,66 млрд рублей до 16,65 млрд рублей. Эти данные приведены в ежеквартальной консолидированной промежуточной сокращённой финансовой отчётности пароходства, опубликованной на сайте компании.

Также из отчёта следует, что за девять месяцев 2019 года чистая прибыль ДВМП составила 926,99 млн рублей против 195,9 млн рублей убытков за аналогичный период 2018 года.

Как сообщало ИА REGNUM, совместный проект РЖД и ДВМП предусматривает транзит грузов из Японии в европейские страны по маршруту «Порт Японии — Владивостокский морской торговый порт — Транссиб — Брест — Пункт назначения в Европе», при этом общее время доставки составит от 19 суток.