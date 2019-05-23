РЖД и FESCO запускают транзит грузов из Японии в европейские страны

Москва, , 12:56 — REGNUM Совместный транзитный сервис Trans-Siberian Landbridge, реализуемый компаниями «РЖД Логистика» и FESCO, обеспечит ускоренную доставку грузов из Японии в европейские страны, сообщает 23 мая пресс-служба «Российских железных дорог».

Транзит грузов будет осуществляться по маршруту «Порт Японии — Владивостокский морской торговый порт — Транссиб — Брест — Пункт назначения в Европе», при этом общее время доставки составит от 19 суток. В пресс-службе компании отметили, что это намного быстрее, чем при перевозке морем через Суэцкий канал, которая занимает порядка 45 дней.

Отправка тестового контейнера состоялась 23 мая в порту Йокогама в присутствии первого заместителя генерального директора ОАО «РЖД» Александра Мишарина. Ожидается, что в польский город Вроцлав он прибудет в середине июня.

«Наш опыт работы на международных транспортных коридорах с Индией, Китаем, Вьетнамом и Кореей показывает, что увеличение скорости доставки и построение организованных мультимодальных цепочек — именно то, что нужно современному грузоотправителю», — сообщил генеральный директор АО «РЖД Логистика» Вячеслав Валентик.

Отмечается, что в будущем стороны организуют обратный транзит грузов — из европейских стран в Японию.

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