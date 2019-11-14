Тифарити, , 23:58 — REGNUM Неправительственная организация «Обсерватория природных ресурсов Западной Сахары» (Western Sahara Resource Watch, WSRW) осудила турецкую компанию Gümüşdoğa за импорт рыбной продукции с оккупированной Марокко территории Западной Сахары., передаёт Sahara Press Service.

В распространённом заявлении отмечается, Турция «стала ведущим импортёром рыбной муки из оккупированной Марокко части Западной Сахары».

Как сообщается, 6 ноября WSRW зафиксировала прибытие в турецкий порт Гюллюк судна Derya Aytekin, полностью загруженного мешками с рыбной мукой из Западной Сахары.

Подчёркивается, что данная поставка стала уже пятнадцатой только с начала 2019 года, и эти объёмы свидетельствуют о «практически полном вывозе рыбной муки с территории».

В сообщении отмечается, что компания Gümüşdoğa «превращает муку в ценные рыбные продукты для европейского рынка», и в 2017 году 98% такой продукции, импортированной в Европейский союз, было произведено в Турции.

Напомним, в феврале 2018 года Суд Европейского союза подтвердил, что действие соглашений между ЕС и Марокко, касающихся эксплуатации природных ресурсов, не распространяется на оккупированную территорию Западной Сахары.

В соответствии с решением суда, Марокко и Западная Сахара являются отдельными регионами, и Марокко не имеет суверенитета над Западной Сахарой и её территориальными водами. Вместе с тем данное решение не мешает целому ряду стран осуществлять поставки продукции с оккупированной Марокко территории.