Ашхабад, , 20:24 — REGNUM Рост валового внутреннего продукта Туркмении по итогам 2019 года должен составить 6,3%, а к 2025 году — достигнуть 8,2%. Такие прогнозы дают аналитики министерства финансов и экономики, пишет «Туркменистан: золотой век».

Также прогнозируется, что в течение ближайших пяти лет вклад сферы услуг увеличится до 45,8% от общего объема туркменской экономики. А доля промышленности составит 33,8%, строительства — 11,5%, сельского хозяйства — 8,9%.

Программа социально-экономического развития Туркменистана на 2019 — 2025 годы предусматривает введение в эксплуатацию 253 новых и 36 модернизированных инвестиционных объектов, из которых 273 — производственные.

В топливно-энергетическом секторе в этот период планируется ввести в строй или модернизировать 22 объекта, в электроэнергетике — 7 объектов, в аграрной сфере — 56 объектов, в промышленно-коммуникационной сфере — 41 объект.