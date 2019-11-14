Москва, , 18:26 — REGNUM Нулевые ставки НДС при розничном экспорте открыли значительные конкурентные преимущества для многих российских экспортёров. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 14 ноября заявил глава Удмуртской Республики Александр Бречалов на международном экспортном форуме «Сделано в России».

«С главами регионов мы проделали большую работу, чтобы добиться нулевой ставки НДС при розничном экспорте», — заявил Бречалов.

«Казалось бы мелочь, но мелочь оценивается примерно в 400 млн долларов. И у таких предпринимателей с новыми изменениями и условиями открываются новые возможности, появляется конкурентное преимущество в главном компоненте — цене», — подчеркнул он.