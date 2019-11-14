Москва, , 18:26 — REGNUM Эксперты оценили влияние тематических и сезонных распродаж на рынок электронной торговли. Об этом сообщила Екатерина Донцова, операционный директор кэшбэк-сервиса Backit.

«Каждый год ноябрьские распродажи «11.11» и «Черная пятница» вносят свои коррективы в работу e-commerce компаний. Основные показатели в этот период увеличиваются в несколько раз», — сказала она.

По её словам, площадка Aliexpress, входящая в Alibaba Group, впервые раскрыла результаты покупок россиян во время распродажи «11.11». Общая сумма покупок составила 17,2 миллиардов рублей. Всего в этот день Alibaba Group продала товаров на 38,3 миллиардов долларов. Этот показатель стал самым высоким за 11 лет проведения распродажи.

Донцова отметила, что партнёрские сети приносят AliExpress до 35−40% трафика. Через партнерскую сеть ePN, в этом году в День холостяка «11.11» пользователи совершили около 4 млн покупок, что на 32,6% больше, чем в 2018 году; сумма покупок выросла на 59% и составила рекордные 2,5 миллиарда рублей за два дня распродажи.

«Конечно, объем продаж Alibaba за неполный день акции сопоставим с российским рынком интернет-торговли за весь год: нам есть куда расти. Аналитики Ассоциации компаний интернет-торговли прогнозировали рост объема российского e-commerce рынка на 32,5%, до 2,2 трлн рублей в 2019 году», — пояснила операционный директор.

В ноябре 2018 года сумма покупок через сервис Backit по сравнению с октябрем выросла почти в два раза, а количество уникальных пользователей увеличилось на 42%. В 2019 году ожидается рост суммы покупок за аналогичный период до 2,5 раза.

По мнению Донцовой, рост показателей связан в том числе с ростом популярности кэшбэк-сервисов. В 2017 году к сервисам присоединялись 400 тысяч пользователей ежемесячно, сейчас прирост составляет 800 тысяч пользователей. Общая аудитория «кэшбэкеров» увеличилась до 36 миллионов посетителей. Выгоду кэшбэк-сервисов оценивают не только покупатели, но и рекламодатели партнерских сетей. Сейчас кэшбэк-сервисы являются наиболее экономически эффективным способом привлечения покупателя, так как рекламодатель платит исключительно за покупку пользователя.