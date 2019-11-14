Москва, , 18:06 — REGNUM Поправками в защиту «Северного потока — 2» Берлин дал понять, что именно он будет главным покупателем российского газа, заявил 14 ноября сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН Владимир Оленченко в эфире Sputnik.

Эксперт подчеркнул, что Германия смогла принять такие поправки, которые и выгодны ей и не противоречат европейскому законодательству.

Оленченко «В данном случае это означает гарантированные поставки качественного газа из России на выгодных условиях».

Однозначно, отмечает эксперт, поправки сделано в пользу российского проекта, и теперь Берлин сможет «в полной мере пользоваться новым газопроводом». Внесённые в Газовую директиву поправки позволят «на 100% наполнять трубу».

Оленченко «Именно Германия будет главным покупателем газа «Северного потока — 2» и станет распределять топливо дальше».

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Напомним, 13 ноября Бундестаг принял поправки к Газовой директиве ЕС, которые выводят германский участок «Северного потока — 2» из-под действия Третьего энергопакета. Теперь германский оператор Nord Stream 2 AG не будет ограничен в работе по «Северному потоку — 2».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Европейской комиссии отметили, что решение германских депутатов ещё не вступило в силу, так что комментировать его «рано».

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