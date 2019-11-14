Москва, , 17:40 — REGNUM Российская лёгкая промышленность неожиданно продемонстрировала хорошие результаты на мировых рынках в 2019 году. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 14 ноября заявил генеральный директор АО «Российский экспортный центр» Андрей Слепнев на международном экспортном форуме «Сделано в России».

«Эти отрасли, которые мы явно недооценивали, недооценивали своё место на этих рынках, они сегодня становятся драйверами которые раскрываются. По АПК: масло-жировая продукция, мясная продукция, рыба, пищёвка — там рост мерится уже десятками процентами и никто не говорит, что барьеры ушли или уменьшаются. Они сохраняются, но тем не менее здесь явная недооценка», — заявил Слепнев.

«Фармацевтическая продукция, косметика, лёгкая промышленность — мы тоже не очень верили, что наш легпром — это потенциальный товар. Мы видим, что мы растём высокими темпами на фоне снижающихся мировых цен. Объём такой, что перекрывает отрицательную динамику», — подчеркнул он.

По его словам, значительную роль в таких новых подающих надежды отраслях сыграл средний и малый бизнес.

«В этих новых отраслях работают средние, малые компании. Они находят свои пути на международные рынки, становятся успешными благодаря господдержке, собственной энергии. Здесь также мы видим, что перспективы имеются», — добавил Слепнев.