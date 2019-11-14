Москва, , 13:03 — REGNUM Цены на нефть стабилизировались на снижение недельных запасов сырой нефти на — 0,5 млн баррелей, согласно данным Американского института нефти (API). Инвесторы также будут следить за выходом ежемесячного отчета ОПЕК в котором затрагиваются важные вопросы относительно нефтяного рынка, а также анализ, текущий ситуации на мировой нефтяной арене, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.

«Но краеугольным камнем рыночной волатильности является торговая война между США и Китаем. Ничто не движет нефть вверх или вниз, как торговые войны, и то, что происходит в Гонконге, вероятно, отразится на этом наиболее экономически разрушительном игровом поле.

Пока всё это идет вниз, Трамп следит за тем, чтобы Гонконгский закон о правах человека и демократии не вышел в свет. Этот законопроект, уже одобренный сенатским комитетом по международным отношениям, приведет к санкциям против тех в Пекине, которые несут ответственность за беспорядки в Гонконге.

Он был остановлен в Конгрессе именно потому, что его принятие поставило бы точку в любой торговой сделке между США и Китаем. Так что прямо сейчас беспорядки в Гонконге полностью захвачена торговой войной, которая также опустошает Гонконг. Если протесты в Гонконге выйдут из-под контроля, и кто-то будет вынужден принять меры, торговое соглашение США и Китая почти наверняка будет снято со стола. При этом цены на нефть могут стремительно упасть.

Как можно видеть, данные по запасам сырой нефти имеют лишь временный характер влияния на глобальный нефтяной рынок. Сейчас нефть зажата между событиями на Ближнем Востоке и событиями на Западе, и внешним фактором в Гонконге.

Беспорядки в Гонконге оказались дополнительным негативным моментом, который необходимо учитывать. В этой связи нефть будет находиться на текущих ценовых уровнях. Для марки Brent цена будет торговаться в районе $62−63, а американская нефть марки WTI будет торговаться в пределах $56,50−58 за баррель», — полагает эксперт.

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