Новосибирск, , 12:54 — REGNUM Ситуация в глобальной экономике действительно остаётся сложной, отметил заведующий кафедрой экономической теории Новосибирского государственного университета экономики и управления (НГУЭУ) Геннадий Ляскин, комментируя выступление президента РФ Владимира Путина на церемонии закрытия Делового форума БРИКС.

Напомним, глава российского государства отметил, что «ситуация в глобальной экономике остаётся сложной: с начала 2018 года темпы её роста непрерывно снижаются и, по прогнозам Международного валютного фонда, в этом году упадут до самого низкого показателя за прошедшие десять лет». По словам Владимира Путина, сказалось на экономике и то, что «в мировой торговле всё шире применяются методы недобросовестной конкуренции, односторонние санкции, в том числе политически мотивированные, процветает протекционизм».

Геннадий Ляскин «Ситуация действительно остается сложной, с этим нельзя не согласиться. Сейчас мы наблюдаем распад системы глобализации, формирование отдельных макрорегионов с собственными интересами и целями, появление новых центров экономических решений. Этот процесс осложняется обострением геополитических противоречий, что сопровождается чередой политических конфликтов в различных точках планеты. В этих условиях стратегическим приоритетом государственной политики РФ должно оставаться обеспечение экономической и финансовой безопасности страны. Для этого прежде всего следует сосредоточиться на структурной и промышленной политике. Необходимо возвращение производственных цепочек на территорию РФ в рамках программы импортозамещения. Нерешённой задачей остаётся достижение финансового суверенитета. Денежно-кредитная политика должна быть переориентирована на решение задачи достижения высоких темпов экономического роста. Без экономического развития и внутренней консолидации следующий этап замедления мировой экономики может повлечь необратимые последствия для РФ».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин на церемонии закрытия делового форума БРИКС в Бразилии заявил, что сбалансированные действия российских регуляторов позволили избежать рецессии в экономике России.

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