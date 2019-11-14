Новосибирск, 14 ноября 2019, 12:54 — REGNUM Ситуация в глобальной экономике действительно остаётся сложной, отметил заведующий кафедрой экономической теории Новосибирского государственного университета экономики и управления (НГУЭУ) Геннадий Ляскин, комментируя выступление президента РФ Владимира Путина на церемонии закрытия Делового форума БРИКС.
Напомним, глава российского государства отметил, что «ситуация в глобальной экономике остаётся сложной: с начала 2018 года темпы её роста непрерывно снижаются и, по прогнозам Международного валютного фонда, в этом году упадут до самого низкого показателя за прошедшие десять лет». По словам Владимира Путина, сказалось на экономике и то, что «в мировой торговле всё шире применяются методы недобросовестной конкуренции, односторонние санкции, в том числе политически мотивированные, процветает протекционизм».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин на церемонии закрытия делового форума БРИКС в Бразилии заявил, что сбалансированные действия российских регуляторов позволили избежать рецессии в экономике России.
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