Киев, , 12:21 — REGNUM Второй год подряд морские порты Украины обеспечивают существенное увеличение контейнерных перевозок, сообщила 14 ноября Администрация морских портов Украины, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно источнику, по итогам января-октября обработка контейнеров увеличилась на 19% (+812 тысяч TEU).

Экспорт, который составляет львиную долю перевалки украинских портов, увеличился почти на четверть. По состоянию на конец октября 2019 года уже обработано 97,7 млн тонн, что на 24% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Также продолжается тенденция увеличения транзита грузов через морские порты, отмечает ведомство. По сравнению с прошлогодними показателями рост транзита составляет 9,3 млн тонн (+ 8%). На 21,2 млн тонн больше перегружено импортных грузов (+12%).

Кроме того, информирует Администрация морских портов Украины, с начала года по сравнению с прошлогодним периодом на 65% — до 537 тыс. возросло количество пассажиров, которые воспользовались услугами водного транспорта. Из них более 527 тыс. воспользовались внутренними перевозками — в основном круизными и прогулочными маршрутами — в портах Одесса и Усть-Дунайск.

ИА REGNUM напоминает, что по данным АМПУ, по сравнению с аналогичным периодом 2018 г. перевалка в морских портах Украины выросла на 20%, а объемы обработки «главных драйверов» — зерна и руды — вообще увеличились более чем на треть.